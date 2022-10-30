Выход России из зерновой сделки и взрывы в Севастополе: что происходит на 249-й день войны (онлайн)
Россия заявила, что останавливает участие в реализации “зерновой сделки”. В МИД Украины назвали это заявление курсом России на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности. Президент Зеленский заявил, что РФ приняла это решение еще в сентябре.
Перед этим в Севастопольской бухте прогремели взрывы. В Минобороны РФ заявили об атаке украинских дронов и сообщили о повреждении тральщика Иван Голубцов и бухты. В Киеве обвинения не комментировали.
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Херсон могут освободить до конца ноября.
Россия и Украина провели новый обмен пленными. В Украину вернулось 50 военных и двое гражданских.
Прогресс в создании защитной зоны для ЗАЭС слишком медленный, говорят в МАГАТЭ.
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