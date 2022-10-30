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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Выход России из зерновой сделки и взрывы в Севастополе: что происходит на 249-й день войны (онлайн)

Выход России из зерновой сделки и взрывы в Севастополе: что происходит на 249-й день войны (онлайн)

Россия заявила, что останавливает участие в реализации “зерновой сделки”. В МИД Украины назвали это заявление курсом России на дестабилизацию глобальной продовольственной безопасности. Президент Зеленский заявил, что РФ приняла это решение еще в сентябре.

Перед этим в Севастопольской бухте прогремели взрывы. В Минобороны РФ заявили об атаке украинских дронов и сообщили о повреждении тральщика Иван Голубцов и бухты. В Киеве обвинения не комментировали.

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00:35 - 30 октября

В администрации президента США считают, что решение России приостановить участие в соглашении по экспорту зерна при посредничестве Организации Объединенных Наций “превращает продовольствие в оружие”.

Об этом 29 октября заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адриенна Уотсон.

— Любые разговоры России о срыве этого критически важного экспорта зерна по сути являются заявлением о том, что люди и семьи во всем мире должны платить больше за еду или голодать, — сказала она.

Уотсон добавила, что Россия пытается превратить продовольствие в оружие.

— Россия снова пытается использовать начатую ею войну как повод для превращения продовольствия в оружие, что непосредственно влияет на нуждающиеся страны и мировые цены на продовольствие, а также обостряет и без того ужасные гуманитарные кризисы и отсутствие продовольственной безопасности, — говорится в заявлении.

Она назвала тот прогресс, который был достигнут в период работы черноморского зернового коридора “огромным успехом”, поэтому он должен быть продолжен.

ИсточникCNN

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