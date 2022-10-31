Після масованого ракетного удару: в Україні скасували узгоджені графіки відключення світла
Через ранковий масований ракетний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури стабілізаційні графіки погодинних відключень світла, які були введені з 06:00 в усіх регіонах, наразі скасовано.
Як пояснили в Укренерго, нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі України.
Для ліквідації аварій, спричинених наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах оператори розподільчих мереж (обленерго) запровадили локальні обмеження для споживачів у межах областей.
Надалі терміни тимчасового відключення світла регулюватиметься залежно від поточної ситуації в енергосистемі.
В Укренерго також звернулися до українців. Громадян попросили заощадливо споживати електроенергію.
Це допоможе втримати баланс в енергосистемі і не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.
До речі, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, вранці 31 жовтня окупанти атакували 10 регіонів України, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.
Зокрема, російська авіація завдала ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Внаслідок влучань є серйозні руйнування критичної інфраструктури.
Джерело: Укренерго