Жовтень, 31 в 13:27

Через ранковий масований ракетний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури стабілізаційні графіки погодинних відключень світла, які були введені з 06:00 в усіх регіонах, наразі скасовано.

Як пояснили в Укренерго, нові пошкодження ускладнили ситуацію в енергосистемі України.

Для ліквідації аварій, спричинених наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах оператори розподільчих мереж (обленерго) запровадили локальні обмеження для споживачів у межах областей.

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Надалі терміни тимчасового відключення світла регулюватиметься залежно від поточної ситуації в енергосистемі.

В Укренерго також звернулися до українців. Громадян попросили заощадливо споживати електроенергію.

Це допоможе втримати баланс в енергосистемі і не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження.

До речі, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, вранці 31 жовтня окупанти атакували 10 регіонів України, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

Зокрема, російська авіація завдала ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Внаслідок влучань є серйозні руйнування критичної інфраструктури.

Джерело: Укренерго