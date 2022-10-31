Зеленський та прем’єр Чехії Фіала підписали спільну декларацію щодо членства України в НАТО

Жовтень, 31 в 19:56

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

Церемонія підписання відбулась у Маріїнському палаці у понеділок, 31 жовтня.

Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства в НАТО.

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Як наголосив Володимир Зеленський, це перший документ, який Україна підписує з метою прискорення євроатлантичної інтеграції.

– Ми зафіксували цією декларацією, що посилюватимемо співпрацю, щоб забезпечити стандарти НАТО в Україні. Чехія підтвердила, що підтримує нашу державу в тому, щоб ми стали повноправним членом Альянсу, щойно дозволять умови, – сказав президент.

У декларації окремо відзначено намір Чехії продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні.

Зеленський подякував чеським друзям України й особисто прем’єр-міністру Петру Фіалі за лідерство щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави.

– Будемо працювати, щоб такі спільні декларації були підписані й з іншими державами – членами НАТО, – зазначив президент.