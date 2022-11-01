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Факти / Україна

Кличко розповів, чи будуть планові відключення води у Києві

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Кличко розповів, чи будуть планові відключення води у Києві
Фото: Unsplash

У Києві не буде планових відключень водопостачання. У цьому запевнив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що попереднє відключення води застосовувалися через проблеми з електромережами.

– Про планові відключення водопостачання ніколи не йшлося. Сподіваюся, до цього не дійде. Попереднє відключення було пов’язане винятково з проблемами електромереж, оскільки насоси, які працюють у водоканалі, були непрацездатні, коли не було електроенергії. Такі речі не плануються в Києві, особливо в зимовий час, – зауважив мер.

Також Віталій Кличко закликав усіх економити електрику та вимикати непотрібні електроприлади. Він нагадав, що від цього залежить система енергопостачання не тільки в Києві, а і взагалі по Україні.

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Нагадаємо, 31 жовтня через внаслідок ранкових обстрілів у Києві 80% споживачів залишилися без водопостачання.

Крім того, через удари по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці була знеструмлена. Без електрики опинилися 350 тис. квартир.

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