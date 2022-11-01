Лише як екстрений крок: Шмигаль про евакуацію мешканців окремих регіонів

Листопад, 01 в 17:51

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що евакуація з окремих громад чи регіонів через пошкодження критичної інфраструктури застосовуватиметься в останню чергу як екстрений крок.

Про це він заявив на засіданні уряду у вівторок, 1 листопада.

— Щодо евакуації з окремих громад чи регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з тих громад, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Дійсно, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу, – сказав прем’єр.

Він додав, що такий сценарій теж можливий, але уряд зробить усе, щоб його не допустити.

Зараз дивляться

Шмигаль наголосив, що держава готується і запасається додатковим обладнанням.

Глава уряду також закликав українців готуватися до складної зими й мати запаси технічної води, ліхтариків, повербанків, теплого одягу, батарейок та інших речей.