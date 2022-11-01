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Факты / Україна

ЕС готов поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита – еврокомиссар

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ЕС готов поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита – еврокомиссар
Фото: Unsplash

В случае дефицита электроэнергии из-за ракетных обстрелов россиян Европейский Союз готов поставлять ее Украине.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По ее словам, сейчас работают над увеличением лимитов мощностей.

– У нас есть необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию в Украину. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы за две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались, — подчеркнула она.

Кадри Симсон объяснила, что электроэнергия может транспортироваться в обоих направлениях. То есть Украина может как экспортировать, так и импортировать ее из ЕС.

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По словам Симсон, страны, которые могли бы продавать электроэнергию Украине – это наши ближайшие соседи. Объемы, которые они могут предоставить, ограничены торговыми мощностями, согласованными в рамках Европейской энергосети ENTSO-E.

Напомним, ранее в Укрэнерго сообщили, что 1 ноября в 7 областях и Киеве будут ограничивать электроснабжение.

Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

Источник: УНИАН
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