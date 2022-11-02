Кормят раз в 3 суток, а воду из луж пьем: оккупант жалуется на плохое обеспечение

Ноябрь, 02 в 20:23

Российский солдат в перехваченном ГУР Минобороны Украины разговоре рассказал товарищу, что на передовой обеспечение плохое и они вынуждены пить воду из луж. Также он сообщил, что их кормят раз в трое суток.

По словам оккупанта, в то же время ВСУ берут их позиции в окружение.

— В кольцо нас берут. Половина наших вообще сбежала с позиций. В селах осталось людей 50-60, а говорят, что 150, — заявил оккупант.

Военный РФ говорит своему другу, что на фронте у них огромные потери, трупов очень много.

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