Годують раз на 3 доби, а воду з калюж п’ємо: окупант скаржиться на погане забезпечення
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Російський солдат у перехопленій ГУР Міноборони України розмові розповів товаришу, що на передовій погане забезпечення і вони змушені пити воду з калюж. Також він повідомив, що їх годують раз на три доби.
За словами окупанта, водночас ЗСУ беруть їхні позиції в оточення.
– У кільце нас беруть. Половина наших втекла з позицій. У селах лишилося людей 50-60, а кажуть, що 150, – заявив окупант.
Військовий РФ каже своєму другові, що на фронті у них величезні втрати, трупів дуже багато.
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– Чуєш і Путін казав, що мобілізованим по 190 тисяч платитимуть, а пацанам по 2, по 4 тисячі приходить на картку. Якщо за 4 тисячі ось так воювати, я піду військкому пику наб’ю. Швидше з голоду здохнеш, ніж тебе вб’ють, – нарік окупант.