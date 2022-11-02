Годують раз на 3 доби, а воду з калюж п’ємо: окупант скаржиться на погане забезпечення

Листопад, 02 в 20:23

Російський солдат у перехопленій ГУР Міноборони України розмові розповів товаришу, що на передовій погане забезпечення і вони змушені пити воду з калюж. Також він повідомив, що їх годують раз на три доби.

За словами окупанта, водночас ЗСУ беруть їхні позиції в оточення.

– У кільце нас беруть. Половина наших втекла з позицій. У селах лишилося людей 50-60, а кажуть, що 150, – заявив окупант.

Військовий РФ каже своєму другові, що на фронті у них величезні втрати, трупів дуже багато.

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