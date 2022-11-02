Замість інвестицій у технології українці купують генератори: Зеленська на Web Summit 2022

Листопад, 02 в 11:24

Перша леді Олена Зеленська виступила з промовою на відкритті Web Summit 2022 – міжнародної технологічної конференції.

Вона наголосила, що сьогодні у війні проти України Росія використовує технології для терору, який відчувають на собі всі українці.

Зокрема, Олена Зеленська згадала розслідування Bellingcat, у якому йшлося, що російські IT-спеціалісти беруть активну участь у терористичних атаках на українські міста, стаючи агресорами і вбивцями.

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Водночас вона наголосила, що інші IT-спеціалісти можуть допомогти нам захиститися від росіян і використати свою силу, щоб зупинити цей терор, врятувати людей та відбудувати зруйноване. Вони можуть допомогти зупинити розширення списку жертв терору.

Перша леді додала, що зараз російські терористи обрали нову ціль для своїх атак – нашу енергетичну інфраструктуру. Вони атакують електростанції, по всій країні блекаути.

Внаслідок російських атак щодня ми вимушені годинами жити без електрики, без засобів комунікації, без інтернету. Тепер українцям доводиться інвестувати не у високотехнологічні рішення у школах, а купувати генератори.

– Один хлопчик сказав, що люди мають літати на Марс, а не бігати у підвали. Але разом з нашими дітьми ми вимушені запалювати свічки та сірники по всій Україні із заходом сонця. Це – мандрівка у минуле, якої ми не просили, – наголосила перша леді.

Олена Зеленська розповіла, що українці навчилися обирати найпотужніші повербанки замість найкрасивішого освітлення.

Водночас ми вчимося протидіяти терористичним дронам та ракетам, посилюємо кібербезпеку та дбаємо про стабільність всіх цифрових систем.

– Сьогодні мої проєкти зосереджені на психологічному здоров’ї. Але лише кілька організацій мають професіоналів, які здатні допомогти в контексті повномасштабного та постійного терору. Ми хочемо, щоб додатки із самодопомоги з’явилися у кожному смартфоні в Україні. Ми хочемо, щоб сучасні технології допомагали людям, а не шкодили їм, – зауважила перша леді.

Олена Зеленська закликала світ підтримувати нашу країну у боротьбі за свободу і проти терору. Вона звернулася до учасників саміту з проханням використовувати весь наявний потенціал і технології, щоб створювати, рятувати та допомагати людям, а не нищити.