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Факты / Україна

Снова рекордные потери РФ: за сутки ВСУ уничтожили 800 оккупантов, сбили самолет и вертолет

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Снова рекордные потери РФ: за сутки ВСУ уничтожили 800 оккупантов, сбили самолет и вертолет
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 800 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла уже около 73 270 своих военных.

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 16 танков, 24 боевых бронированных машины, три артиллерийских системы, сбили один самолет, один вертолет и 23 беспилотника оперативно-тактического уровня.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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  • танки – 2 714 (+16);
  • боевые бронированные машины – 5 525 (+24);
  • артиллерийские системы – 1 733 (+3);
  • РСЗО – 387 (+4);
  • средства ПВО – 198 (+1);
  • самолеты – 277 (+1);
  • вертолеты – 258 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 438 (+23);
  • крылатые ракеты – 397;
  • корабли/катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4 153 (+10);
  • специальная техника – 154.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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