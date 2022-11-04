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Факты / Україна

На Херсонщине оккупанты запретили учителям пользоваться WhatsApp, Viber и Telegram

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Херсонщине оккупанты запретили учителям пользоваться WhatsApp, Viber и Telegram
Фото: Dreamstime

В четверг, 3 ноября, стало известно, что оккупационные “власти” Херсонской области запретили учителям пользоваться мессенджерами на смартфонах.

Об этом заявил мэр города Алешки Евгений Рыщук.

— Оккупанты запретили херсонским учителям пользоваться WhatsApp и Viber, а также Telegram, — говорится в сообщении.

Речь идет об аккаунтах, привязанных к украинским номерам. Кроме того, от учителей требуют оформления российской электронной почты.

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К слову, российские захватчики начали вывозить из Херсона в Крым транспортные средства, которые находились в коммунальной собственности города.

А 3 ноября сеть заполонили фото областной военной администрации во временно захваченном Херсоне без триколора.

Фото: Евгений Рыщук

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