На Херсонщині окупанти заборонили вчителям користуватися WhatsApp, Viber та Telegram
Фото: Dreamstime
У четвер, 3 листопада, стало відомо, що окупаційна “влада” Херсонської області заборонила вчителям користуватися месенджерами на смартфонах.
Про це заявив мер міста Олешки Євген Рищук.
– Окупанти заборонили херсонським вчителям користуватися WhatsApp та Viber, а також Telegram, – йдеться у повідомленні.
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Йдеться про облікові записи, які прив’язані до українських номерів. Крім того, від учителів вимагають оформлення російської електронної пошти.
До речі, російські загарбники почали вивозити з Херсону до Криму транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста.
А 3 листопада мережу заполонили фото обласної військової адміністрації в тимчасово захопленому Херсоні без триколора.
Фото: Євген Рищук