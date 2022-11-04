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Факти / Україна

На Херсонщині окупанти заборонили вчителям користуватися WhatsApp, Viber та Telegram

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Херсонщині окупанти заборонили вчителям користуватися WhatsApp, Viber та Telegram
Фото: Dreamstime

У четвер, 3 листопада, стало відомо, що окупаційна “влада” Херсонської області заборонила вчителям користуватися месенджерами на смартфонах.

Про це заявив мер міста Олешки Євген Рищук.

– Окупанти заборонили херсонським вчителям користуватися WhatsApp та Viber, а також Telegram, – йдеться у повідомленні.

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Йдеться про облікові записи, які прив’язані до українських номерів. Крім того, від учителів вимагають оформлення російської електронної пошти.

До речі, російські загарбники почали вивозити з Херсону до Криму транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста.

А 3 листопада мережу заполонили фото обласної військової адміністрації в тимчасово захопленому Херсоні без триколора.

Фото: Євген Рищук

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