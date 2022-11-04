Йдуть по трупах своїх: росіяни намагаються пробити оборону біля Сватового – Кремінної

Листопад, 04 в 16:06

Російські військові намагаються пробити оборону Збройних сил України біля Сватового – Кремінної.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що росіяни йдуть по трупах своїх же солдатів.

За його словами, кожного разу під час атак загарбники відправляють начебто на розвідку, в якій не вижити, своїх військових. Кількість може сягати взводу (від 15 до 45 осіб, – Ред.).

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– Вони гинуть, і йдуть наступні. Кожна нова атака супроводжується тим, що росіяни топчуть своїх же загиблих. Тіла, звичайно, ніхто не забирає. Для них поняття цінності життя не існує. Тільки “гарматне м’ясо”, – розповів Гайдай.

Також голова Луганської ОВА додав, що російська окупаційна армія продовжує обстрілювати наші деокуповані населені пункти.

Повертатися людям туди небезпечно, адже села кишать мінами та нерозірваними снарядами.

Нагадаємо, наприкінці жовтня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ взяли під повний вогневий контроль трасу Сватове – Кремінна на Луганщині.

Як пізніше пояснив військовий експерт Сергій Грабський, це можна вважати допоміжним фактором для подальших наступальних дій українських військових.