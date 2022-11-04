Листопад, 04 в 17:41

Кіберполіція викрила мешканку Одеської області, яка привласнила гроші військових та волонтерів.

Жінка розміщувала фейкові оголошення про продаж автівок, які дуже актуальні на фронті.

Охочі купити автомобіль надсилали їй передплату на рахунки, оформлені на підставних осіб. Після чого жінка видаляла оголошення і припиняла зв’язок з ошуканими людьми.

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За попередніми підрахунками, таким чином шахрайка обманула близько 120 людей. Серед них є волонтери та військові.

Наразі правоохоронці встановлюють суму збитків.

Нагадаємо, у Києві затримали шахрая з пошкодженими банкнотами з окупованих територій.