Резников: РФ почти полностью использовала первую партию иранских дронов

Ноябрь, 04 в 15:16

Первую партию иранских дронов, которую завезли в РФ, а это около 300 единиц, она уже почти использовала для ударов по Украине.

Об этом заявил на брифинге министр обороны Алексей Резников.

– Заключены контракты, по разным данным, от 1,5 тыс. до 2,4 тыс., но это не означает, что они их все получили, потому что это контрактные обязательства иранской стороны, – подчеркнул министр.

По его словам, в самом Иране сейчас ситуация сложная, поэтому есть надежда, что они передали РФ не все дроны, или не смогут выполнить все обязательства.

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Недавно в украинской разведке сообщили, что Иран планирует передать РФ новую партию боевых дронов (более 200 единиц) в начале ноября этого года.