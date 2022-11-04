Резніков: РФ майже повністю витратила першу партію іранських дронів

Листопад, 04 в 15:16

Першу партію іранських дронів, яку завезли в РФ, а це близько 300 одиниць, вона вже майже використала для ударів по Україні.

Про це заявив на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков.

– Укладено контракти, за різними даними, від 1,5 тис. до 2,4 тис., але це не означає, що вони їх всі отримали, тому що це контрактні зобов’язання іранської сторони, – наголосив міністр.

За його словами, у самому Ірані наразі ситуація складна, тому є надія, що вони передали РФ не всі дрони, або ж не зможуть виконати всі зобов’язання.

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Нещодавно в українській розвідці поінформували, що Іран планує передати РФ нову партію бойових дронів (понад 200 одиниць) на початку листопада цього року.