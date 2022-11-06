Не 300 тысяч. Арестович о количестве мобилизованных в РФ и почему не получилось выполнить план

Ноябрь, 05 в 23:24

В РФ смогли мобилизовать 238 тыс. россиян из 300 тыс. запланированных. Это произошло потому, что военкоматы не смогли эффективно организовать работу.

Об этом в эфире Фейгин LIVE сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Не 300 тыс., а 238. Дальше они не могут этого делать по той простой причине, что военкоматы не справляются, — заявил Арестович.

Он считает, что это произошло из-за того, что мобилизация и осенний призыв совпали. Арестович отметил, что этот страшный миллион у них не получится собрать.

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– Они смогут это сделать только в том варианте, когда всех убили, они собрали все оружие, всю одежду и одели новых. То есть, эта попытка у них провалилась, собрать под видом 300 тыс. миллион у них не получилось, — говорит Арестович.

Кроме того, он сообщил, что из 238 тысяч мобилизованных только 43% в той или иной степени приступили к подготовке и оснащению. В Украине находится около 50-85 тыс. солдат РФ.