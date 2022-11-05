Листопад, 05 в 17:49

Оборону Києва від російських військ, яка відбувалася наприкінці лютого – в березні цього року, можна вважати найважливішою битвою за місто нашої епохи.

Про це заявив в інтерв’ю Forbes завідувач кафедри Інституту сучасної війни у Вест-Пойнті, американський військовий експерт Джон Спенсер. Він є фахівцем із ведення боїв у міських умовах.

Спенсер пояснив, що міста є економічними, політичними та логістичними центрами. І саме тому армія РФ намагається їх захопити.

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– Кожне місто унікальне, і кожна міська битва теж. Кожне місто має власну історію, рельєф місцевості, населення. Найважливішою битвою за місто нашої епохи стала битва за Київ: саме він спочатку був головною метою росіян, – наголосив експерт, додавши, що битви за міста України увійдуть в історію.

На думку Спенсера, Росії необовʼязково було брати під контроль всю територію України на початку повномасштабного вторгнення, достатньо було вдертися до столиці. Саме тому битва за Київ була такою важливою.

Окремо він відзначив оборону Маріуполя, під час якої українські захисники понад 80 днів стримували 20-тисячне угруповання військ РФ.

За словами Спенсера, кожна подібна битва впливає як на перебіг війни, так і на національну свідомість.

– Оборона Маріуполя стане важливою віхою в історії України, як в американській історії нею стали, наприклад, битви під Аламо та Геттісбургом, – заявив він.

Експерт зазначив, що був одним із тих, хто не вважав, що “українці здадуться за 72 години” після повномасштабного вторгнення РФ.

Джон Спенсер додав, що його вразили українські військові, які нагадують світу, що найголовнішим є “воля до опору, воля до перемоги”.

– З війни в Україні можна отримати безліч уроків… Технології, озброєння, логістика, розвідка – це дуже важливо. Але глибинна запорука успіху в будь-якій війні – це бажання народу та його армії завзято боротися, – повідомив військовий експерт.

Як відомо, російські війська зайшли на територію Київщини в перший день повномасштабного вторгнення і намагалися просунутися до передмість Києва. Українські захисники чинили мужній опір, і наприкінці березня окупанти почали відступати з півночі України.

2 квітня Міноборони України повідомило, що вся територія Київської області звільнена від російських регулярних військ.