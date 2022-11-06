Ноябрь, 05 в 23:58

OSINT-аналитик Бенджамин Питтет опубликовал на своей странице спутниковые снимки, где видно, как российские войска готовятся обороняться на правом берегу Днепра в Херсоне – они укрепляют три линии траншей и дотов.

– Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки, – сказано в сообщении аналитика.

Russia is preparing to lose the city of Kherson and the whole left bank of the Dnieper. They are currently getting ready to defend the right bank of the river. In this thread, I will show you what this preparation looks like using satellite images and other resources. Сейчас смотрят 1/ pic.twitter.com/xMTMUG6WwY — Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 5, 2022

Отметим, что украинские защитники считают информацию о том, что российские агрессоры якобы полностью ушли из левого берега Днепра на правый провокацией.

Согласно опубликованным данным, сейчас оккупанты строят три линии траншей и дотов на правом берегу Днепра – для этого используют природные и искусственные барьеры, такие, как река Днепр и многочисленные каналы Херсонщины.

Оккупанты строят траншеи и на побережье Черного моря. Траншеи они подкрепляют закопанными позициями для боевых бронированных машин – подобное, в частности, зафиксировали в городе Голая Пристань.

Похожие оборонительные сооружения, по данным Питтета, можно найти на всех трех линиях на большей части правого берега Днепра.

– В местах, где тяжело рыть окопы, Россия развернула сборные “бункеры”. Я очень сомневаюсь в эффективности этих цементных ящиков… Этот снимок, например, якобы сделан в Каховке, – описал Питтет.

Он также отметил, что в некоторых местах войска РФ создали поражающие оборонительные позиции. Одна из них – на третьей линии обороны в 18 км от Днепра. Эта позиция состоит из трех оборонительных линий и канала.

Фото: Benjamin Pittet