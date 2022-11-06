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Факты / Україна

Спутник зафиксировал, как оккупанты готовятся обороняться на Херсонщине

Анастасия Гевко, редактор ленты
Спутник зафиксировал, как оккупанты готовятся обороняться на Херсонщине

OSINT-аналитик Бенджамин Питтет опубликовал на своей странице спутниковые снимки, где видно, как российские войска готовятся обороняться на правом берегу Днепра в Херсоне – они укрепляют три линии траншей и дотов.

– Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра. Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки, – сказано в сообщении аналитика.

Отметим, что украинские защитники считают информацию о том, что российские агрессоры якобы полностью ушли из левого берега Днепра на правый провокацией.

Согласно опубликованным данным, сейчас оккупанты строят три линии траншей и дотов на правом берегу Днепра – для этого используют природные и искусственные барьеры, такие, как река Днепр и многочисленные каналы Херсонщины.

Оккупанты строят траншеи и на побережье Черного моря. Траншеи они подкрепляют закопанными позициями для боевых бронированных машин – подобное, в частности, зафиксировали в городе Голая Пристань.

Похожие оборонительные сооружения, по данным Питтета, можно найти на всех трех линиях на большей части правого берега Днепра.

– В местах, где тяжело рыть окопы, Россия развернула сборные “бункеры”. Я очень сомневаюсь в эффективности этих цементных ящиков… Этот снимок, например, якобы сделан в Каховке, – описал Питтет.

Он также отметил, что в некоторых местах войска РФ создали поражающие оборонительные позиции. Одна из них – на третьей линии обороны в 18 км от Днепра. Эта позиция состоит из трех оборонительных линий и канала.

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Фото: Benjamin Pittet

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