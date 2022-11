OSINT-аналитик Бенджамин Питтет опубликовал на своей странице спутниковые снимки, где видно, как российские войска готовятся обороняться на правом берегу Днепра в Херсоне – они укрепляют три линии траншей и дотов.

Russia is preparing to lose the city of Kherson and the whole left bank of the Dnieper. They are currently getting ready to defend the right bank of the river.

In this thread, I will show you what this preparation looks like using satellite images and other resources.

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 5, 2022