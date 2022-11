OSINT-аналітик Бенджамін Піттет опублікував на своїй сторінці супутникові знімки, де видно, як російські війська готуються оборонятися на правому березі Дніпра в Херсоні – вони зміцнюють три лінії траншей та дотів.

Russia is preparing to lose the city of Kherson and the whole left bank of the Dnieper. They are currently getting ready to defend the right bank of the river.

In this thread, I will show you what this preparation looks like using satellite images and other resources.

Зараз дивляться

1/ pic.twitter.com/xMTMUG6WwY

— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 5, 2022