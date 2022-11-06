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Факти / Україна

Супутник зафіксував, як окупанти готуються оборонятися на Херсонщині

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Супутник зафіксував, як окупанти готуються оборонятися на Херсонщині

OSINT-аналітик Бенджамін Піттет опублікував на своїй сторінці супутникові знімки, де видно, як російські війська готуються оборонятися на правому березі Дніпра в Херсоні – вони зміцнюють три лінії траншей та дотів.

– Росія готується втратити місто Херсон та весь лівий берег Дніпра. Наразі вони готуються до оборони правого берега річки, – сказано у повідомленні аналітика.

Зазначимо, що українські захисники вважають інформацію, що російські агресори нібито повністю пішли з лівого берега Дніпра на правий провокацію.

Згідно з опублікованими даними, зараз окупанти будують три лінії траншей та дотів на правому березі Дніпра – для цього використовують природні та штучні бар’єри, такі як річка Дніпро та численні канали Херсонщини.

Окупанти будують траншеї на узбережжі Чорного моря. Траншеї вони підкріплюють закопаними позиціями для бойових броньованих машин – подібне зокрема зафіксували в місті Гола Пристань.

Схожі оборонні споруди, за даними Піттета, можна знайти на всіх трьох лініях більшої частини правого берега Дніпра.

– У місцях, де важко копати окопи, Росія розгорнула збірні “бункери”. Я дуже сумніваюся в ефективності цих цементних ящиків… Цей знімок, наприклад, нібито зроблено у Каховці, – описав Піттет.

Він також зазначив, що в деяких місцях війська РФ створили вражаючі оборонні позиції. Одна з них – на третій лінії оборони за 18 км від Дніпра. Ця позиція складається з трьох оборонних ліній та каналу.

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Фото: Benjamin Pittet

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