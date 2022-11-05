Ноябрь, 05 в 0:37

Российские оккупанты провоцируют экологическую катастрофу на Херсонщине, подрывая плавсредства и суда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

— Захватчики подрывают плавсредства и суда у пристаней и причалов Днепра и его притоков. Из-за этого в реке уже тонны масла и горючего! Вредные вещества несет течением в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка Нижнеднепровский, — написал он.

Янушевич отметил, что экологическая катастрофа будет иметь и международные последствия, поскольку эти территории охраняются Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях.

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По предварительной оценке, в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов. Это может привести к уничтожению речной флоры и фауны, а также отравлению местности на десятки лет.

– В дальнейшем опасные вещества могут попасть и в Черное море. Для ликвидации последствий необходимо как можно быстрее перекрыть нефтяные пятна и собрать их. Украина не может оперативно это сделать, потому что у наших специалистов нет доступа к временно оккупированным территориям, — добавил глава ОВА.

Для фиксации этого экологического преступления Херсонская ОВА обратилась в правоохранительные органы.

Фото: Ярослав Янушевич