Из-за остановок энергоблоков Запорожской АЭС теплая вода не попадает в пруд-охладитель, поэтому температура воды в нем снизилась до +13 градусов. Это привело к массовому умиранию рыбы.

В Энергоатоме говорят, что действия российских захватчиков вызвали фактически экологическую катастрофу, поскольку вымирают тепловодные телапия и азиатский сом, которые еще 25 лет назад были специально завезены для обеспечения экологической чистоты.

То есть они выполняют санитарную функцию: уничтожают зеленые водоросли и обеспечивают чистоту охладительных трубок конденсатора турбины.

– В благоприятных условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Поэтому, если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы, — говорят энергетики.

