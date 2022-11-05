Листопад, 05 в 0:37

Російські окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині, підриваючи плавзасоби та судна.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

– Загарбники підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його притоків. Через це в річці вже тонни мастила та пального! Шкідливі речовини течією несе у дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку Нижньодніпровський, – написав він.

Янушевич зазначив, що екологічна катастрофа матиме й міжнародні наслідки, оскільки ці території охороняються Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя.

Зараз дивляться

За попередньою оцінкою, у воду потрапило до 10 тонн паливно-мастильних матеріалів. Це може призвести до знищення річкової флори та фауни, а також отруєння місцевості на десятки років.

– Надалі небезпечні речовини можуть потрапити й до Чорного моря. Для ліквідації наслідків необхідно щонайшвидше перекрити нафтові плями та зібрати їх. Україна не може оперативно це зробити, бо наші фахівці не мають доступу до тимчасово окупованих територій, – додав голова ОВА.

Для фіксації цього екологічного злочину Херсонська ОВА звернулася до правоохоронних органів.

Фото: Ярослав Янушевич