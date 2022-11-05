Ноябрь, 05 в 8:40

Украинские защитники уничтожили российский буксир, когда 3 ноября попали во вражескую переправу вблизи Антоновки Херсонской области.

Еще два российских плавсредства повреждены и нуждаются в ремонте.

Уточненную информацию об огневых поражениях в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили 5 ноября.

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Также подтверждено поражение колонны оккупантов. Согласно данным Генштаба ВСУ, захватчики в это время ждали переправу в районе Ольговки.

Информацию о потерях живой силы врага еще выясняют.

4 ноября в районе Нововасиловки Николаевской области украинские военные уничтожили шесть топливозаправщиков россиян.

Несут потери оккупанты и в Запорожской области.

Так, в Мелитополь 3 ноября оккупанты привезли около 80 раненых солдат.

Однако в медицинских подразделениях захватчиков не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов.

А имеющийся медперсонал не способен оказать качественную медицинскую помощь.

Тем временем в Херсоне россияне грабят, уничтожают инфраструктуру, а также пытаются разыскать местных жителей, отказавшихся эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 255-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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