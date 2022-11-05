ВСУ попали в буксир и колонну оккупантов, что ждали переправы – Генштаб
Украинские защитники уничтожили российский буксир, когда 3 ноября попали во вражескую переправу вблизи Антоновки Херсонской области.
Еще два российских плавсредства повреждены и нуждаются в ремонте.
Уточненную информацию об огневых поражениях в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили 5 ноября.
Также подтверждено поражение колонны оккупантов. Согласно данным Генштаба ВСУ, захватчики в это время ждали переправу в районе Ольговки.
Информацию о потерях живой силы врага еще выясняют.
4 ноября в районе Нововасиловки Николаевской области украинские военные уничтожили шесть топливозаправщиков россиян.
Несут потери оккупанты и в Запорожской области.
Так, в Мелитополь 3 ноября оккупанты привезли около 80 раненых солдат.
Однако в медицинских подразделениях захватчиков не хватает квалифицированного персонала, в том числе врачей-хирургов.
А имеющийся медперсонал не способен оказать качественную медицинскую помощь.
Тем временем в Херсоне россияне грабят, уничтожают инфраструктуру, а также пытаются разыскать местных жителей, отказавшихся эвакуироваться на временно подконтрольную российским захватчикам территорию.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 255-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.