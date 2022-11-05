ЗСУ поцілили в буксир та колону окупантів, які чекали на переправу – Генштаб
Українські захисники знищили російський буксир, коли 3 листопада поцілили у ворожу переправу поблизу Антонівки Херсонської області.
Ще два російські плавзасоби пошкоджені та потребують ремонту.
Уточнену інформацію про вогневі ураження в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили 5 листопада.
Також підтверджено ураження колони окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники в цей час чекали на переправу в районі Ольгівки.
Інформацію про втрати живої сили ворога ще з’ясовують.
4 листопада в районі Нововасилівки Миколаївської області українські військові знищили шість паливозаправників росіян.
Зазнають втрат окупанти і в Запорізькій області.
Так, до Мелітополя 3 листопада окупанти привезли близько 80 поранених солдатів.
Однак у медичних підрозділах загарбників бракує кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів.
А той медперсонал, що є, не спроможний надати якісну медичну допомогу.
Тим часом у Херсоні росіяни грабують, знищують інфраструктуру, а також намагаються розшукати місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 255-ту добу.
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