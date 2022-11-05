ЗСУ поцілили в буксир та колону окупантів, які чекали на переправу – Генштаб

Листопад, 05 в 8:40

Українські захисники знищили російський буксир, коли 3 листопада поцілили у ворожу переправу поблизу Антонівки Херсонської області.

Ще два російські плавзасоби пошкоджені та потребують ремонту.

Уточнену інформацію про вогневі ураження в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили 5 листопада.

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Також підтверджено ураження колони окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники в цей час чекали на переправу в районі Ольгівки.

Інформацію про втрати живої сили ворога ще з’ясовують.

4 листопада в районі Нововасилівки Миколаївської області українські військові знищили шість паливозаправників росіян.

Зазнають втрат окупанти і в Запорізькій області.

Так, до Мелітополя 3 листопада окупанти привезли близько 80 поранених солдатів.

Однак у медичних підрозділах загарбників бракує кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів.

А той медперсонал, що є, не спроможний надати якісну медичну допомогу.

Тим часом у Херсоні росіяни грабують, знищують інфраструктуру, а також намагаються розшукати місцевих жителів, які відмовились евакуйовуватись на тимчасово підконтрольну російським загарбникам територію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 255-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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