Ноябрь, 06 в 11:47

Российские оккупанты пытались наступать в Чугуевском районе Харьковской области, но отступили с потерями из-за мощного отпора ВСУ.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

— На линии столкновения наши военные продолжают оказывать эффективное сопротивление оккупантам. Враг пытался идти в наступление в районе населенного пункта Зыбино Чугуевского района, но под огнем наших защитников отступил с потерями, – написал он.

В течение суток враг продолжал обстрелы территорий Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины, прилегающих к столкновению и границе с РФ.

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На данный момент в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование освобожденных территорий. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 2 241 взрывоопасный предмет.

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