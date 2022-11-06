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Факты / Україна

ВСУ уничтожили еще 490 оккупантов, семь танков и три БПЛА: потери армии РФ в войне против Украины

Валентина Чорна, редактор ленты
ВСУ уничтожили еще 490 оккупантов, семь танков и три БПЛА: потери армии РФ в войне против Украины
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 75 930 военных российской оккупационной армии.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 490 захватчиков, семь танков, 10 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, а также сбили три беспилотника.

Общие боевые потери России в войне против Украины по состоянию на 6 ноября:

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  • танки – 2 765 (+7);
  • боевые бронированные машины – 5 611 (+10);
  • артиллерийские системы – 1781 (+5);
  • РСЗО – 391;
  • средства ПВО – 202;
  • самолеты – 277;
  • вертолеты – 260;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1464 (+3);
  • крылатые ракеты – 399;
  • корабли /катера ‒ 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4191;
  • специальная техника – 155.

Полномасштабная война в Украине длится уже 256-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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