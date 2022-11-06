Ноябрь, 06 в 10:56

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 75 930 военных российской оккупационной армии.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 490 захватчиков, семь танков, 10 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, а также сбили три беспилотника.

Общие боевые потери России в войне против Украины по состоянию на 6 ноября:

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танки – 2 765 (+7);

боевые бронированные машины – 5 611 (+10);

артиллерийские системы – 1781 (+5);

РСЗО – 391;

средства ПВО – 202;

самолеты – 277;

вертолеты – 260;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1464 (+3);

крылатые ракеты – 399;

корабли /катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4191;

специальная техника – 155.

Полномасштабная война в Украине длится уже 256-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.