ВСУ уничтожили еще 490 оккупантов, семь танков и три БПЛА: потери армии РФ в войне против Украины
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 75 930 военных российской оккупационной армии.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 490 захватчиков, семь танков, 10 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, а также сбили три беспилотника.
Общие боевые потери России в войне против Украины по состоянию на 6 ноября:
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- танки – 2 765 (+7);
- боевые бронированные машины – 5 611 (+10);
- артиллерийские системы – 1781 (+5);
- РСЗО – 391;
- средства ПВО – 202;
- самолеты – 277;
- вертолеты – 260;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1464 (+3);
- крылатые ракеты – 399;
- корабли /катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4191;
- специальная техника – 155.
Полномасштабная война в Украине длится уже 256-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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