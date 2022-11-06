Листопад, 06 в 11:47

Російські окупанти намагалися наступати в Чугуєвському районі Харківської області, але відступили зі втратами через потужну відсіч ЗСУ.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами, – написав він.

Протягом доби ворог продовжував обстріли територій Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з РФ.

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