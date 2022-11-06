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Факты / Україна

В Херсоне пропало электричество и вода – СМИ

Анастасия Гевко, редактор ленты
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В Херсоне пропало электричество и вода – СМИ
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Херсоне и части области пропало электричество. Накануне отключения в городе прозвучал взрыв.

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что отключение электроснабжения зафиксировали в Херсоне и в поселке Камышаны. 

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Также сообщают об отсутствии электричества в Белозерке. 

Пользователи тоже пишут об отсутствии электричества в Херсоне – отмечается, что свет исчез по всему городу.

Местные Telegram-каналы, тем временем, пишут о том, что в большинстве районов города пропала мобильная связь, из-за отсутствия электроэнергии в городе нет и воды. 

При этом официальных комментариев по поводу блэкаута в городе и области пока не опубликовано.

В Оперативном командовании Юг недавно сообщали, что оккупанты целенаправленно отключают воду и электричество в Херсонской области, чтобы принудить местное население “эвакуироваться” из своих домов. 

На фоне “эвакуации” оккупационные “власти” области запретили учителям пользоваться мессенджерами.

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