У Херсоні зникла електрика та вода – ЗМІ

Листопад, 06 в 15:41

У тимчасово окупованому Херсоні та частині області зникла електрика. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що відключення електропостачання зафіксували у Херсоні та у селищі Камишани.

Також повідомляють про відсутність електрики у Білозерці.

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Користувачі теж пишуть про відсутність електрики у Херсоні – зазначається, що світло зникло по всьому місту.

Місцеві Telegram-канали тим часом пишуть про те, що в більшості районів міста зник мобільний зв’язок, а через відсутність електрики зникло й водопостачання.

Водночас офіційних коментарів з приводу блекауту у місті та області наразі не опубліковано.

В Оперативному командуванні Південь нещодавно повідомляли, що окупанти цілеспрямовано відключають воду та електрику в Херсонській області, щоб змусити місцеве населення “евакуюватися” зі своїх будинків.

На тлі так званої евакуації окупаційна “влада” області заборонила вчителям користуватися месенджерами.