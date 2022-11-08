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Факты / Україна

Донетчина является эпицентром безумия оккупантов, они погибают сотнями — Зеленский

Валентина Чорна, редактор ленты
Донетчина является эпицентром безумия оккупантов, они погибают сотнями — Зеленский
Фото: Офис президента

Донетчина остается эпицентром самого большого безумия оккупантов, там они погибают сотнями ежедневно.

Об этом во время вечернего видеообращения 7 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что земля перед украинскими позициями буквально завалена телами российских захватчиков.

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— Недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает – отвечает новой помощью Украине. Сделаем все, чтобы к этой помощи присоединилось больше стран. В целом по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага, — сказал глава государства.

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