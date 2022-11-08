Донетчина является эпицентром безумия оккупантов, они погибают сотнями — Зеленский

Ноябрь, 07 в 22:22

Донетчина остается эпицентром самого большого безумия оккупантов, там они погибают сотнями ежедневно.

Об этом во время вечернего видеообращения 7 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что земля перед украинскими позициями буквально завалена телами российских захватчиков.

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