Донетчина является эпицентром безумия оккупантов, они погибают сотнями — Зеленский
Фото: Офис президента
Донетчина остается эпицентром самого большого безумия оккупантов, там они погибают сотнями ежедневно.
Об этом во время вечернего видеообращения 7 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что земля перед украинскими позициями буквально завалена телами российских захватчиков.
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— Недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает – отвечает новой помощью Украине. Сделаем все, чтобы к этой помощи присоединилось больше стран. В целом по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга постепенно оттесняем врага, — сказал глава государства.