Листопад, 07 в 22:22

Донеччина залишається епіцентром найбільшого божевілля окупантів, там вони гинуть сотнями щоденно.

Про це під час вечірнього відеозвернення 7 листопада заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що земля перед українськими позиціями буквально завалена тілами російських загарбників.

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– Нещодавня ескалація російського ракетного і дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає – відповідає новою допомогою Україні. Зробимо все, щоб до цієї допомоги приєдналось якнайбільше країн. Загалом по фронту наші сили перебувають у стані активної оборони – на деяких ділянках сходу і півдня потроху відтісняємо ворога, – сказав глава держави.

За словами Зеленського, деякі з російських військових все ж таки задумалися про реальну ситуацію на фронті та поскаржилися губернатору свого регіону (Приморського краю) на колосальні втрати.

Втім, у відповідь губернатор передбачувано збрехав, сказавши, що втрати “далеко не такі”.

– Від Владивостока до Павлівки на Донеччині понад 9 тис. кілометрів. Але він упевнений, що втрати “не такі”. Губернатору, напевно, звідти краще видно, як і скільки відправляють на забій військових із його регіону. Або йому просто наказали брехати. З Москви наказали. Отак тисячі кілометрів долає наказ брехати про російські втрати. І навіть тіла більшості з цих убитих назад до якогось Владивостока не привезуть, – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що скарги не допоможуть окупантам врятувати своє життя. Вони повинні виходити на вулиці з жорстким протестом, або здаватися в український полон.