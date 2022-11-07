Ноябрь, 07 в 13:55

Оккупанты хотят в осенне-зимний период прежде всего бить по объектам критической инфраструктуры, потому что у них нет очевидных успехов на фронте. Сейчас главная цель РФ – уничтожить критическую инфраструктуру.

Об этом на брифинге в Media Center Ukraine — Ukrinform сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Российские захватчики понимают, что от критической инфраструктуры зависит наша жизнедеятельность, поэтому будут продолжать этот воздушный терроризм.

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Им нужно достичь цели – удары по всей критической инфраструктуре. Это не только энергетика, потому что враг уже наносил удары по гидротехническим сооружениям.

По словам Юрия Игната, россияне используют для нанесения ударов иранские дроны Shahed-136, а также беспилотники собственного производства Lancet с импортными комплектующими.

– Если они получат ракеты от Ирана, их также применят по объектам энергетической инфраструктуры. Будут продолжать наносить удары и крылатыми ракетами. Сегодня россияне вывели в акваторию Черного моря корабли, которые являются носителями крылатых ракет Калибр, — подчеркнул спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат напомнил, что мастерство наших вооруженных сил улучшается, ведь в последний раз из 55 ракет удалось уничтожить 44. Однако у нас нет средств для уничтожения летящих из стратосферы баллистических ракет.