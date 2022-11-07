Листопад, 07 в 13:55

Окупанти хочуть в осінньо-зимовий період насамперед бити по об’єктах критичної інфраструктури, бо в них немає очевидних успіхів на фронті. Наразі головна ціль РФ – знищити критичну інфраструктуру.

Про це на брифінгу у Media Center Ukraine – Ukrinform повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Російські загарбники розуміють, що від критичної інфраструктури залежить наша життєдіяльність, тому будуть продовжувати цей повітряний тероризм.

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Їм потрібно досягнути мети – удари по всій критичній інфраструктурі. Це не лише енергетика, бо ворог вже завдавав ударів по гідротехнічних спорудах.

За словами Юрія Ігната, росіяни використовують для завдання ударів іранські дрони Shahed-136, а також безпілотники власного виробництва Lancet з імпортними запчастинами.

– Якщо вони отримають ракети від Ірану, їх також застосують по об’єктах енергетичної інфраструктури. Будуть продовжувати завдавати ударів і крилатими ракетами. На сьогодні росіяни вивели в акваторію Чорного моря кораблі, які є носіями крилатих ракет Калібр, – наголосив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат нагадав, що майстерність наших збройних сил покращується, адже останнього разу з 55 ракет вдалося знищити 44. Проте у нас немає засобів для знищення балістичних ракет, які летять зі стратосфери.