РФ продовжить восени і взимку бити по об’єктах критичної інфраструктури – Юрій Ігнат
Окупанти хочуть в осінньо-зимовий період насамперед бити по об’єктах критичної інфраструктури, бо в них немає очевидних успіхів на фронті. Наразі головна ціль РФ – знищити критичну інфраструктуру.
Про це на брифінгу у Media Center Ukraine – Ukrinform повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Російські загарбники розуміють, що від критичної інфраструктури залежить наша життєдіяльність, тому будуть продовжувати цей повітряний тероризм.
Їм потрібно досягнути мети – удари по всій критичній інфраструктурі. Це не лише енергетика, бо ворог вже завдавав ударів по гідротехнічних спорудах.
За словами Юрія Ігната, росіяни використовують для завдання ударів іранські дрони Shahed-136, а також безпілотники власного виробництва Lancet з імпортними запчастинами.
– Якщо вони отримають ракети від Ірану, їх також застосують по об’єктах енергетичної інфраструктури. Будуть продовжувати завдавати ударів і крилатими ракетами. На сьогодні росіяни вивели в акваторію Чорного моря кораблі, які є носіями крилатих ракет Калібр, – наголосив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.
Юрій Ігнат нагадав, що майстерність наших збройних сил покращується, адже останнього разу з 55 ракет вдалося знищити 44. Проте у нас немає засобів для знищення балістичних ракет, які летять зі стратосфери.