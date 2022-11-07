Большая проблема для Украины: Пристайко о дронах, которые РФ накапливает в Беларуси

Ноябрь, 07 в 13:43

Иранские дроны, которые российская армия накапливает в Беларуси, являются самой большой проблемой для Украины сегодня.

Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отметив, что иранские беспилотники накапливаются в Беларуси, что достаточно близко к Киеву.

– Нам удалось убрать с неба около 70-75% всех беспилотников и ракет. У россиян заканчиваются ракеты, это точно. А вот иранские беспилотники – это самая большая проблема. Они дешевые и приходят роем. Очень тяжело иметь дело с ними, – объяснил он в эфире телеканала Sky News.

Также Вадим Пристайко добавил, что западные страны должны давить на Иран и вводить против него новые санкции. По его мнению, они могут быть примерно такими, как и против РФ.

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Это должно помочь в том, чтобы держать Иран под давлением до тех пор, пока он больше не сможет отправлять ракеты или производить новые.

Кроме того, Вадим Пристайко отметил необходимость закрытия неба над Украиной.

К слову, недавно в Главном управлении разведки сообщили, что Иран планирует передать России новую партию боевых дронов в количестве более 200 единиц в начале ноября этого года.

По данным ГУР, беспилотники будут доставляться через Каспийское море в порт российского города Астрахань.