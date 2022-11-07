Велика проблема для України: Пристайко про дрони, які РФ накопичує в Білорусі

Листопад, 07 в 13:43

Іранські дрони, які російська армія накопичує в Білорусі, є найбільшою проблемою для України на сьогодні.

Таку думку висловив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, зазначивши, що іранські безпілотники накопичуються в Білорусі, що доволі близько до Києва.

– Нам вдалося забрати з неба близько 70-75% усіх безпілотників і ракет. У росіян закінчуються ракети, це точно. А ось іранські безпілотники – це найбільша проблема. Вони дешеві і приходять роєм. Дуже важко мати справу з ними, – пояснив він в ефірі телеканалу Sky News.

Також Вадим Пристайко додав, що західні країни мають тиснути на Іран та запроваджувати проти нього нові санкції. На його думку, вони можуть бути приблизно такими, як і проти РФ.

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Це має допомогти у тому, щоб тримати Іран під тиском доти, доки він більше не зможе відправляти ракети або будувати нові.

Крім того, Вадим Пристайко наголосив на необхідності закрити небо над Україною.

До слова, нещодавно у Головному управлінні розвідки повідомили, що Іран планує передати Росії нову партію бойових дронів у кількості понад 200 одиниць на початку листопада цього року.

За даними ГУР, безпілотники доставлятимуть через Каспійське море до порту російського міста Астрахань.