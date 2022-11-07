Листопад, 07 в 14:47

Російські окупанти масово заселяють місто Мелітополь і навколишні села (Запорізька область), а також зводять там фортифікаційні споруди.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, з міста виїхали більше половини його мешканців (понад 50-60%). Наразі в населеному пункті залишаються 50-60 тис. мелітопольців.

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Водночас у Мелітополі перебуває багато російських окупантів. За даними Федорова, рашисти інколи заселяють цілі села. В населені пункти приїжджають по 200-300 загарбників і займають чужі хати.

– Більше половини жителів Мелітополя евакуювались на підконтрольну Україні територію або за кордон. У місті залишилося до 60 тис. мелітопольців. Натомість місто і район масово заселили окупанти з РФ – росіяни, чеченці, осетини тощо, – наголосив Федоров.

Він додав, що на сході від міста, на Херсонському напрямку, окупанти виселяють українців із будинків і зводять там оборонні укріплення.

Наприклад, у селі Полянівка (Мелітопольський район) рашисти змусили людей виїхати в інші населені пункти й завезли туди бетонні плити, зняті з водного каналу. Російські війська фактично перетворюють цю територію на форпост.

Аналогічно окупанти захопили інші села в Мелітопольському районі. Вони селяться в порожні будинки, а свою техніку розміщують у городах і дворах, поруч із мирними жителями. Таким чином загарбники прикриваються людьми як живим щитом.

– Терор на тимчасово окупованих територіях продовжується, адже рашисти прикрились цивільними як живим щитом, – заявив Федоров.

Нещодавно мер Мелітополя повідомляв, що за тиждень з тимчасово окупованих територій чотирьох областей України до Запоріжжя змогли виїхати лише 906 громадян. Окупанти не випускають людей і змушують їх оформлювати так звані перепустки.

За інформацією Івана Федорова, рашисти використовують Мелітополь як військову базу і переорієнтовують місцеві промислові підприємства під потреби своїх військ.

Джерело: Telegram-канал Івана Федорова