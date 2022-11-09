Чи планується нова хвиля мобілізації в Україні: відповідь Міноборони

Листопад, 09 в 19:29

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наразі у лавах Сил оборони вистачає людей, однак у разі, якщо ситуація на лінії фронту зміниться, може початись додаткова мобілізація.

Про це Маляр сказала в ефірі національного телемарафону.

Заступниця міністра додала, що поки що в Україні не планують запроваджувати додаткову хвилю мобілізації. Проте її перебіг, за словами Маляр, залежатиме винятково від ситуації на фронті.

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– Ми всі маємо усвідомлювати, що в країні йде війна. Ми можемо припускати різні сценарії розвитку подій, і ми з вами, в принципі, повинні бути готовими до розвитку всіх цих сценаріїв, – сказала заступниця міністра.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 8 листопада вніс на розгляд у Верховну Раду законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

Депутат від фракції Голос Ярослав Железняк повідомив, що, ймовірно, дію воєнного стану продовжать до 19 лютого наступного року.