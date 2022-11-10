РФ битиметься за Херсон до останнього: прогноз Жданова

Листопад, 09 в 22:09

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що Російська Федерація не здавала і не збирається здавати Херсон, і буде битися за нього до останнього. Також він оцінив, чи можуть росіяни застосувати Посейдон у Херсоні.

– На мій суб’єктивний погляд, росіяни виселяють населення, бо воно становить великий тягар. Вони мають досвід Маріуполя, коли 250 тисяч, потім 200, потім 140 тисяч залишалося населення, і вони не знали, що з ним робити. Його треба годувати, забезпечувати водою, дровами, мінімальною хоча б безпекою, – перерахував експерт у своєму відеоблозі.

В іншому випадку, за словами Жданова, Росію знову звинуватять у геноциді цивільного населення, що дуже погано позначається на її іміджі, завдяки чому вона переходить до категорії країн-ізгоїв.

– Тому вони максимально видавлюють громадянське населення із зони ймовірних активних бойових дій. Це ще одна розвідознака, що Росія не збирається здавати Херсон. Вони збираються битися за нього до останнього, – наголосив експерт.

Олег Жданов вважає, що дії росіян підпадають під категорію Операції під чужим прапором – спецназ та десант перевдягаються у цивільний одяг та роблять довготривалі вогневі точки у житлових масивах, з яких виселили місцеве населення.

Зараз дивляться

Після цього, за його словами, переодягнені росіяни чинитимуть опір на камеру – щоби здавалось, що нібито цивільні люди чинять опір Збройним силам України.

– Це те, що вони, швидше за все, планують. Але не факт, що так буде. Це лише версія. Але питання в тому, чи будемо ми брати Херсон лоб-у-лоб, чи не будемо. Я гадаю, що не будемо. Наш Генштаб, як завжди, знайде якийсь хитрий план взяття Херсону. Поки що ми рухаємось до цього, і ми на правильному шляху, – наголосив Жданов.

Чи може РФ застосувати Посейдон у Херсоні

Військовий експерт заявив, що щодо Посейдона існує дуже багато суперечливої ​​інформації.

– Одні джерела пишуть, що це торпеда, інші – що це міні-підводний човен з дальністю плавання до 10 тис. миль та автономністю до місяця. У будь-якому випадку вона може нести ядерний заряд, – розповів він.

Жданов нагадав, що коли почалися розмови про загрозу застосування атомної зброї з боку РФ, зокрема згадали про Посейдони. Казали, що вони можуть вчиняти цунамі.

– Але для цунамі потрібен глибинний вибух, і тоді радіоактивного забруднення практично немає. А для того, щоби зробити радіоактивне забруднення узбережжя, потрібен поверхневий вибух. Тоді нема цунамі, але є радіоактивне зараження. Проте на сьогодні, щоб запустити цей Посейдон, треба врахувати, що він не може піти в небуття і сховатися десь у глибинах океану. Подібні речі відстежують, – сказав Жданов.

Він уточнив, що човен з Посейдоном ніхто не пропустить через Босфор – доктрина Монтре не дозволяє заходити кораблям з ядерно-енергетичною установкою та ядерною зброєю на борту.

– Пройти через Босфор та Дарданелли непоміченим неможливо. Через Гібралтар увійти до Середземного моря неможливо. Тому Посейдон ніяк не зможе пропливти, навіть якщо гіпотетично припустити, що пуск буде здійснено в Середземному морі і Посейдон пропливе Босфор, Дарданелли, Чорне море, обійде Крим, зайде в Дніпро, вдарить у берег і там станеться атомний вибух чи вибух “брудної бомби” (фугасний, що викидає радіоактивні елементи) – це з галузі фантастики, – пояснив військовий експерт.

Він додав, що про ядерну зброю західні розвідки кажуть, що її застосування взагалі малоймовірне у війні Росії з Україною.