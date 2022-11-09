Ноябрь, 09 в 16:12

Российские хакеры каждый день более 10 раз атакуют стратегические объекты Украины.

Как рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, СБУ постоянно блокирует кибератаки на энергетические объекты.

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Именно эта отрасль вместе с инфраструктурой и логистикой – это приоритетные цели для российских спецслужб. Последние обстрелы ТЭЦ и ГЭС сопровождались и кибератаками. В СБУ ожидали такого сценария, поэтому ни одна из них не была эффективной, – подчеркнул Витюк.

В среднем РФ осуществляет более 10 кибератак в Украине в сутки.

Враг стремится, чтобы мы оказались без света, воды, отопления, связи, интернета. Чтобы люди не могли получить информацию, связаться с близкими, не могли расплатиться в магазине… В худшем случае они могут из-за кибератаки, например, выключить электроэнергию на некоторое время, или какие-то сервисы не будут работать в течение непродолжительного периода, но мы работаем, чтобы даже этого не случилось, – подчеркнул работник СБУ.

Напомним, в сентябре Monobank подвергся мощной DDoS-атаке.