Російські хакери щодня понад 10 разів атакують стратегічні об’єкти України.

Як розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, СБУ постійно блокує кібератаки на енергетичні обʼєкти.

Саме ця галузь, разом з інфраструктурою і логістикою – це пріоритетні цілі для російських спецслужб. Останні обстріли ТЕЦ та ГЕС супроводжувалися і кібератаками. В СБУ очікували на такий сценарій, тому жодна з них не була ефективною, – підкреслив Вітюк.

У середньому РФ здійснює понад 10 кібератак на Україну за добу.

Ворог прагне, аби ми опинилися без світла, води, опалення, звʼязку, інтернету. Щоб люди не могли отримати інформацію, звʼязатись з близькими, не могли розплатитися у магазині… У найгіршому випадку вони можуть через кібератаку, наприклад, вимкнути електроенергію на деякий час, або якісь сервіси не будуть працювати протягом нетривалого періоду, але ми працюємо, щоб навіть цього не трапилось, – наголосив працівник СБУ.