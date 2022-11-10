Ноябрь, 09 в 23:17

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Москву, что подрыв Каховской ГЭС станет объявлением Россией войны всему миру.

Об этом он сказал во время обращения 9 ноября.

– Хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезводить Запорожскую атомную станцию будет означать объявление вами войны всему миру, – заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что на Юге ВСУ двигаются понемногу, укрепляют позиции шаг за шагом.

– В информационном пространстве сегодня очень много радости, и понятно, почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны. Кормить врага всеми деталями наших операций точно не буду то ли на Юге, то ли на Востоке, то ли где-нибудь еще. Когда будет наш результат, каждый увидит это. Обязательно, – пообещал Зеленский.

Он добавил, что никто и ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы, а враг не делает нам подарков или “жестов доброй воли”.

– Мы все это добываем в борьбе. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли и чтобы потери были наименьшими. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других наших городов, – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что деоккупация станет результатом именно наших усилий и оборонных операций – продолжающихся и еще планируемых.

Президент призвал всех, у кого отключения электричества происходят не по графику, сообщать об этом местным властям и представителям энергокомпании, ведь они исправят ситуацию.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который выразил готовность помочь Украине в восстановлении энергетики и защите украинского неба.

Также президент обсудил с Рютте зерновую инициативу и возможность расширения зернового экспорта.

– Завтра будет очень активный переговорный день – запланировано множество контактов. Именно на днях завершаем нашу подготовку к возможному участию Украины в саммите Большой двадцатки на следующей неделе. Украинская позиция сформирована. Как всегда, наша позиция будет отвечать интересам глобальной безопасности, – сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства поздравил всех с Днем украинской письменности и языка и Всеукраинским днем ​​работников культуры и мастеров народного искусства, поблагодарил всех, кто присоединился к написанию ежегодного диктанта национального единства.