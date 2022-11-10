Зеленский предупредил Москву: Подрыв Каховской ГЭС будет объявлением вами войны миру
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Москву, что подрыв Каховской ГЭС станет объявлением Россией войны всему миру.
Об этом он сказал во время обращения 9 ноября.
– Хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезводить Запорожскую атомную станцию будет означать объявление вами войны всему миру, – заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что на Юге ВСУ двигаются понемногу, укрепляют позиции шаг за шагом.
– В информационном пространстве сегодня очень много радости, и понятно, почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны. Кормить врага всеми деталями наших операций точно не буду то ли на Юге, то ли на Востоке, то ли где-нибудь еще. Когда будет наш результат, каждый увидит это. Обязательно, – пообещал Зеленский.
Он добавил, что никто и ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы, а враг не делает нам подарков или “жестов доброй воли”.
– Мы все это добываем в борьбе. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли и чтобы потери были наименьшими. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других наших городов, – сказал Владимир Зеленский.
Глава государства добавил, что деоккупация станет результатом именно наших усилий и оборонных операций – продолжающихся и еще планируемых.
Президент призвал всех, у кого отключения электричества происходят не по графику, сообщать об этом местным властям и представителям энергокомпании, ведь они исправят ситуацию.
Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который выразил готовность помочь Украине в восстановлении энергетики и защите украинского неба.
Также президент обсудил с Рютте зерновую инициативу и возможность расширения зернового экспорта.
– Завтра будет очень активный переговорный день – запланировано множество контактов. Именно на днях завершаем нашу подготовку к возможному участию Украины в саммите Большой двадцатки на следующей неделе. Украинская позиция сформирована. Как всегда, наша позиция будет отвечать интересам глобальной безопасности, – сообщил Владимир Зеленский.
Глава государства поздравил всех с Днем украинской письменности и языка и Всеукраинским днем работников культуры и мастеров народного искусства, поблагодарил всех, кто присоединился к написанию ежегодного диктанта национального единства.
– Я хочу поздравить всех наших людей. Украина выстояла. Украина защищает себя. И обязательно защитит. Это уже не вопрос – быть ли Украине и всему украинскому. Украина есть. Украина будет. А наши враги погибнут – погибнут, как роса на солнце. Или как российские переправы под ударами Himars. Слава Украине! – резюмировал президент.