Зеленський попередив Москву: Підрив Каховської ГЕС буде оголошенням вами війни світу
Президент України Володимир Зеленський попередив Москву, що підрив Каховської ГЕС стане оголошенням Росією війни усьому світу.
Про це він сказав під час звернення 9 листопада.
– Хочу зараз ще раз і окремо попередити кожного в Москві, хто приймає відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС та затопити нашу територію та обезводити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу, – заявив Зеленський.
Президент підкреслив, що на Півдні ЗСУ рухаються потроху, укріплюють позиції крок за кроком.
– В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів, і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни. Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду чи то на Півдні, чи то на Сході, чи то будь-де ще. Коли буде наш результат, кожен це побачить. Обовʼязково, – пообіцяв Зеленський.
Він додав, що ніхто і нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили, а ворог не робить нам подарунків чи “жестів доброї волі”.
– Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємося дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст, – сказав Володимир Зеленський.
Глава держави додав, що деокупація стане результатом саме наших зусиль та оборонних операцій – тих, що тривають, і тих, які ще плануються.
Президент закликав усіх, у кого відключення електрики відбуваються не за графіком, повідомляти про це місцевій владі та представникам енергокомпанії, адже вони мають виправити ситуацію.
Зеленський подякував прем’єр-міністрові Нідерландів Марку Рютте, який висловив готовність допомогти Україні у відновленні енергетики та захисті українського неба.
Також президент обговорив з Рютте зернову ініціативу і можливість розширення зернового експорту.
– Завтра буде дуже активний переговорний день – заплановано багато контактів. Саме цими днями завершуємо нашу підготовку до можливої участі України в саміті Великої двадцятки наступного тижня. Українська позиція сформована. Як і завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки, – повідомив Володимир Зеленський.
Голова держави привітав усіх з Днем української писемності та мови і Всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва, подякував усім, хто приєднався до написання щорічного диктанту національної єдності.
– Я хочу привітати всіх наших людей. Україна вистояла. Україна захищає себе. І обов’язково захистить. Це вже не питання – чи бути Україні та всьому українському. Україна є. Україна буде. А наші воріженьки згинуть – згинуть, як роса на сонці. Чи як російські переправи під ударами Himars. Слава Україні! – резюмував президент.