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Факти / Україна

Зеленський попередив Москву: Підрив Каховської ГЕС буде оголошенням вами війни світу

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Зеленський попередив Москву: Підрив Каховської ГЕС буде оголошенням вами війни світу
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський попередив Москву, що підрив Каховської ГЕС стане оголошенням Росією війни усьому світу.

Про це він сказав під час звернення 9 листопада.

– Хочу зараз ще раз і окремо попередити кожного в Москві, хто приймає відповідні рішення: будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС та затопити нашу територію та обезводити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу, – заявив Зеленський.

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Президент підкреслив, що на Півдні ЗСУ рухаються потроху, укріплюють позиції крок за кроком. 

– В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів, і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни. Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду чи то на Півдні, чи то на Сході, чи то будь-де ще. Коли буде наш результат, кожен це побачить. Обовʼязково, – пообіцяв Зеленський.

Він додав, що ніхто і нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили, а ворог не робить нам подарунків чи “жестів доброї волі”. 

– Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємося дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що деокупація стане результатом саме наших зусиль та оборонних операцій – тих, що тривають, і тих, які ще плануються. 

Президент закликав усіх, у кого відключення електрики відбуваються не за графіком, повідомляти про це місцевій владі та представникам енергокомпанії, адже вони мають виправити ситуацію.

Зеленський подякував прем’єр-міністрові Нідерландів Марку Рютте, який висловив готовність допомогти Україні у відновленні енергетики та захисті українського неба. 

Також президент обговорив з Рютте зернову ініціативу і можливість розширення зернового експорту.

– Завтра буде дуже активний переговорний день – заплановано багато контактів. Саме цими днями завершуємо нашу підготовку до можливої участі України в саміті Великої двадцятки наступного тижня. Українська позиція сформована. Як і завжди, наша позиція відповідатиме інтересам глобальної безпеки, – повідомив Володимир Зеленський.

Голова держави привітав усіх з Днем української писемності та мови і Всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва, подякував усім, хто приєднався до написання щорічного диктанту національної єдності.

– Я хочу привітати всіх наших людей. Україна вистояла. Україна захищає себе. І обов’язково захистить. Це вже не питання – чи бути Україні та всьому українському. Україна є. Україна буде. А наші воріженьки згинуть – згинуть, як роса на сонці. Чи як російські переправи під ударами Himars. Слава Україні! – резюмував президент.

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