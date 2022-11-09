Зерновий коридор працює: з українських портів вийшли три судна з олією

Листопад, 09 в 16:51

В рамках зернової ініціативи 9 листопада з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вишло три судна, які доправлять 21,6 тис. тонн української олії до країн Азії та Європи.

Водночас, за даними Міністерства інфраструктури, до українських портів під завантаження рухаються дев’ять суден.

Напередодні до наших портів зайшло сім балкерів за українською агропродукцією. Зокрема, балкер STARVOS, який завантажать 55 тис. тонн пшениці для Ємену, що потерпає від продовольчої кризи.

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З початку дії зернової угоди Чорним морем експортовано 10,1 млн тонн українського продовольства. Загалом з наших портів вийшло 435 суден з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Туреччина хоче запропонувати продовжити зернову угоду на ще один рік.

Фото: Мінінфраструктури