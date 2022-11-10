10 к 1: Зеленский назвал соотношение потерь РФ и Украины на войне

Ноябрь, 10 в 14:35

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по его оценкам, Россия понесла в 10 раз больше потерь на войне против Украины, чем украинские защитники.

Об этом он сказал в интервью CNN.

Зеленский добавил, что хотя он не может назвать точных цифр, между потерями, понесенными двумя странами, есть очень существенная разница.

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Он также заметил, что нежелание Украины использовать людей в качестве пушечного мяса является еще одной причиной того, что она не понесла столько жертв, сколько Россия.

– Всякий раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а, в первую очередь, о защите наших военных, – отметил президент.

Украинский лидер указал на то, что артиллерия, предоставленная Украине США и Европой, помогла сломить российское военное наступление.

– Мы их остановили, мы деоккупировали большую часть нашей территории. И этому действительно помогла артиллерия и новые технологии, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, недавняя оценка Пентагона о том, что Россия потеряла 50% своих танков в войне против Украины, более или менее соответствует действительности.