10 до 1: Зеленський назвав співвідношення втрат РФ та України на війні

Листопад, 10 в 14:35

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за його оцінками, Росія зазнала вдесятеро більше втрат на війні проти України, ніж українські захисники.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Зеленський додав, що хоча він не може назвати точних цифр, між втратами, яких зазнали дві країни, дуже суттєва різниця.

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Він також сказав, що небажання України використовувати людей як гарматне м’ясо є ще однією причиною того, що вона не зазнала стількох жертв, як Росія.

– Щоразу, коли ми просимо у наших партнерів артилерію чи бронетехніку, йдеться не просто про озброєння, а насамперед про захист наших військових, – зазначив президент.

Український лідер визнав, що артилерія, надана Україні США та Європою, допомогла зломити російський військовий наступ.

– Ми їх зупинили, ми деокупували більшу частину нашої території. І цьому справді допомогла артилерія та нові технології, – наголосив Зеленський.

За його словами, нещодавня оцінка Пентагону про те, що Росія втратила 50% своїх танків у війні проти України, більш-менш відповідає дійсності.