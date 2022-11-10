В Пентагоне озвучили потери среди военных РФ и гражданских украинцев за время войны

Ноябрь, 10 в 8:06

В ходе полномасштабной войны в Украине было убито и ранено более 100 тыс. российских военнослужащих, также погибли около 40 тыс. мирных жителей.

Такие данные во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

– Речь идет о количестве убитых и раненых российских военных на уровне более 100 тысяч. Вероятно, то же – с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий, – заявил он.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.

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