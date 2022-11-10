Ноябрь, 10 в 10:04

Заявления министра обороны России Сергея Шойгу и командующего российскими войсками Сергея Суровикина о якобы отступлении их армии из Херсона свидетельствуют о переходе РФ к новой фазе, поэтому битва за город еще не завершилась.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в своей сводке 9 ноября.

Специалисты считают, что россияне стремятся отвести свои силы через Днепр и задержать ВСУ, а не попытаться полностью остановить украинское контрнаступление.

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– Заявления Шойгу и Суровикина знаменуют собой начало стабильного, с боями отхода российских войск через Днепр на подготовленные позиции на левом берегу, – считают в ISW.

Идя на такой шаг, уверенны эксперты, российское командование стремится сохранить боевую мощь российских подразделений, включая элементы 76, 106 и 22 десантно-штурмовых дивизий.

В то же время, добавляют в ISW, заявления об отходе России с западного берега Днепра вряд ли являются ловушкой.

Эксперты сомневаются, что россияне хотят заманить украинские войска в сложное сражение вблизи Херсона.

– Российское командование, безусловно, будет пытаться замедлить украинское продвижение, чтобы поддерживать упорядоченное отступление, и некоторые силы могут остаться, чтобы задержать украинские войска в самом Херсоне, но эти бои будут средством для выведения как можно большего количества российских подразделений в надлежащем порядке, – уверены в ISW.

Напомним, что 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы согласился с предложением командующего российскими войсками Сергея Суровикина отступить из Херсона.

Украинская сторона к таким заявлениям отнеслась скептически, поскольку не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 260-е сутки.

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