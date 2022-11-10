Битва за Херсон ще не завершилася – ISW про заявлений відступ РФ

Листопад, 10 в 10:04

Заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу та командувача російських військ Сергія Суровікіна про нібито відступ їхньої армії з Херсону свідчать про перехід РФ до нової фази, тому битва за місто ще не завершилася.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в своєму зведенні 9 листопада.

Фахівці вважають, що росіяни прагнуть відвести свої сили через Дніпро та затримати ЗСУ, а не спробувати повністю зупинити український контрнаступ.

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– Заяви Шойгу та Суровікіна знаменують собою початок стабільного, з боями відходу російських військ через Дніпро на підготовлені позиції на лівому березі, – вважають в ISW.

Ідучи на такий крок, певні експерти, російське командування прагне зберегти бойові потужності російських підрозділів, зокрема елементів 76, 106 та 22 десантно-штурмових дивізій.

Натомість, додають в ISW, заяви про відхід Росії із західного берега Дніпра навряд чи є пасткою.

Експерти сумніваються, що росіяни хочуть заманити українські війська у складний бій поблизу Херсону.

– Російське командування, безперечно, намагатиметься уповільнити українське просування, щоб підтримувати впорядкований відступ, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому Херсоні, але ці бої будуть засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку, – певні в ISW.

Нагадаємо, що 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу буцімто пристав на пропозицію командувача російських військ Сергія Суровікіна відступити з Херсону.

Українська сторона до таких заяв поставилася скептично, адже не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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