Принаймні деякі з дронів іранського виробництва були поставлені Москві вже після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого. Росія використовує ці безпілотники для ударів по території нашої держави.

Про це інформує британське видання The Guardian із посиланням на докази, отримані від українських військових.

Журналістка видання Ізобель Кошів відвідала приміщення у Києві, де українська воєнна розвідка вивчає збиті дрони.

Військові повідомили, що вперше помітили використання іранських безпілотників у вересні. Відтоді Росія використовувала їх для ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, що призвело до аварійних відключень електроенергії.

Представники воєнної розвідки розібрали на деталі збиті безпілотники. Вони з’ясували, що гвинт одного з іранських дронів Mohajer-6 був виготовлений лише в лютому цього року. Як пояснив представник розвідки Василь, оскільки гвинт є лише одним із багатьох компонентів, необхідних для створення безпілотника, лютнева дата вказує на його поставку до РФ, а можливо й виготовлення, вже після вторгнення.

Василь додав, що технічна якість дронів була напрочуд хорошою.

Як зазначає The Guardian, хоча дрон Mohajer-6 не мав зовнішнього маркування, яке б вказувало на його виготовлення в Ірані, проте його компоненти, показані журналістці, мали маркування на фарсі.

Drone analysis in Ukraine suggests Iran has supplied Russia since war began https://t.co/Un3zihzezC

— The Guardian (@guardian) November 10, 2022