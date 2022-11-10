Листопад, 10 в 16:34

Принаймні деякі з дронів іранського виробництва були поставлені Москві вже після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 24 лютого. Росія використовує ці безпілотники для ударів по території нашої держави.

Про це інформує британське видання The Guardian із посиланням на докази, отримані від українських військових.

Журналістка видання Ізобель Кошів відвідала приміщення у Києві, де українська воєнна розвідка вивчає збиті дрони.

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Військові повідомили, що вперше помітили використання іранських безпілотників у вересні. Відтоді Росія використовувала їх для ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, що призвело до аварійних відключень електроенергії.

Представники воєнної розвідки розібрали на деталі збиті безпілотники. Вони з’ясували, що гвинт одного з іранських дронів Mohajer-6 був виготовлений лише в лютому цього року. Як пояснив представник розвідки Василь, оскільки гвинт є лише одним із багатьох компонентів, необхідних для створення безпілотника, лютнева дата вказує на його поставку до РФ, а можливо й виготовлення, вже після вторгнення.

Василь додав, що технічна якість дронів була напрочуд хорошою.

– Ми думаємо, що російські спеціалісти були залучені, але це лише теорія. Або іранці поїхали (до РФ, – Ред.), або у них там працюють російські фахівці, – повідомив він виданню, коментуючи той факт, що Ірану вдалося розробити безпілотники, попри тривале перебування під санкціями.

Як зазначає The Guardian, хоча дрон Mohajer-6 не мав зовнішнього маркування, яке б вказувало на його виготовлення в Ірані, проте його компоненти, показані журналістці, мали маркування на фарсі.

Drone analysis in Ukraine suggests Iran has supplied Russia since war began https://t.co/Un3zihzezC — The Guardian (@guardian) November 10, 2022

Mohajer-6 призначений для багаторазового використання. Водночас розвідка досліджує й збиті іранські дрони-камікадзе, які вибухають під час удару по цілі. Вони також не мали іранських позначень, але, як пояснив представник розвідки Василь, Іран демонстрував ці безпілотники на численних виставках зброї.

Військовий уточнив, що деякі компоненти безпілотників виготовлені західними компаніями. Але ці деталі не входили до списку нерозповсюдження, згідно з яким низка компонентів не можуть бути продані підсанкційним режимам (таким як Іран).

Крім того, за словами Василя, Ірану вдалося виготовити копії багатьох компонентів, які спочатку випускалися на Заході, наприклад, точну копію німецького двигуна.

За словами представників західної та української розвідок, російські запаси зброї серйозно виснажені після місяців бойових дій. Саме тому РФ почала шукати зброю в Ірані.

Іран спочатку заперечував інформацію про те, що поставляв Росії безпілотники. Проте нещодавно міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян вперше офіційно визнав, що його країна передавала Москві дрони. Він стверджував, що це начебто була невелика кількість безпілотників, яку відправили до РФ за кілька місяців до початку повномасштабної війни.

Заяви іранського міністра спростували в США, зазначивши, що Іран передавав Росії дрони вже під час війни.

Поставки дронів до РФ спровокували внутрішній конфлікт в Ірані. Почали лунати занепокоєння щодо тісних зв’язків країни з Москвою. А дехто наполягав, що Іран мав би засудити війну в Україні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по інфраструктурі України вже понад 400 дронів-камікадзе.

Фото: ГУР Міноборони України